Münir Özkul’u halk uğurladı: Kalabalık ‘Mahmut Hoca’ diye tempo tuttu

İstanbul’da önceki gün 93 yaşında ölen tiyatro ve sinema oyuncusu Münir Özkul için Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde tören düzenlendi.

Muhsin Ertuğrul sahnesi’ndeki törene sanat ve siyaset camiasından pek çok isim katıldı. Münir Özkul’un kızı Güner Özkul yaptığı konuşmada şunları söyledi:

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“O, hepimizin babasıydı. O zaman hepimiz bir aileyiz. Ortak payda oluşturma konusunda nasıl önemli biri olduğu hakkında ne söyleyebilirim ki? Siz hepsini benden iyi biliyorsunuz. Güzellikleri çok severdi. Güzel kadınları, sesleri severdi. Öyle ki, solunum cihazı takıldıktan sonra kendi sesini beğenmedi ve sustu. Çöküş süreci böyle hızlandı. Müziği severdi. Cazı çok severdi. Güzel giyinmeyi severdi. İngiliz kumaşlarını severdi. Gerekli gereksiz bildiğim şeylerin çoğunu ondan öğrendim. Bu koltuklarda oturan sizler, şu duyguyu çok iyi bilirsiniz. Oyundan önce perdenin aralığından bakılır. Salon dolu mu değil mi diye. Eminim o da şimdi sizi görüyordur.”

Münir Özkul’un oğlu Ferdi Özkul da “Ben Umman Hanım’ı (Münir Özkul’un eşi) konuşmak istiyorum. Onun babama bakışını. Son birkaç sene inanılmayacak şekilde baktı. Babamız çok çekti. Ama Umman Hanım’ın hakkını ödeyemeyiz” dedi.

Törenin ardından cenaze Teşvikiye Camisi’ne götürüldü. Halkın da cenazeye katılımı yoğun oldu ve kalabalık cami avlusuna sığmadı. Başbakan Binali Yıldırım’ın da katıldığı cenaze namazının ardından Münir Özkul, toprağa verilmek üzere Bakırköy Mezarlığı’na götürüldü.

Cenaze götürülürken kalabalık, Münir Özkul’un ‘Hababam Sınıfı’ filminde öğrencilerin tuttuğu tempoya atfen “Mahmut Hoca, Habamam, güm güm güm” diye tempo tuttu.