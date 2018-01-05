Türk sinemasının çınarlarından Münir Özkul hayatını kaybetti.

Usta oyuncu 93 yaşındaydı.

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Özkul, demans tedavisi görüyordu.

Türk sinemasının unutulmazları arasında yerini çoktan almış oyuncu bu sabah İstanbul’daki evinde son nefesini verdi.

Özkul özelikle ‘Hababam Sınıfı’ndaki ‘Mahmut Hoca’ ve ‘Bizim Aile’deki ‘Yaşar Usta’ rolleriyle hafızalarda yer etmişti.

Emektar oyuncu toplam 200’den fazla filmde rol almıştı.

Figüranlıktan ustalığa

15 Ağustos 1925 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Münir Özkul, tiyatrodaki ilk sahne deneyimini 1940 yılında Bakırköy Halkevi’nde yaşadı. 1948 yılında Ses Tiyatrosu’nda sahnelenen ‘Aşk Köprüsü’ oyunuyla profesyonelliğe ilk adımını atan Özkul, daha sonra Muhsin Ertuğrul yönetimindeki Küçük Sahne’ye geçti.

Usta oyuncu, İstanbul Devlet Tiyatrosu ve Ankara Devlet Tiyatrosu’nun da aralarında olduğu bazı tiyatrolarda sahneye çıktı. Türk tiyatrosunun önemli bir simgesi ‘Kavuk’ da, 1968 yılında İsmail Dümbüllü tarafından Münir Özkul’a devredildi.

Özkul, Yeşilçam’daki ilk deneyiminde 1951 yapımı ‘Vatan ve Namık Kemal’ filminde figüran olarak rol aldı. ‘Mahmut Hoca’ ve ‘Yaşar Usta’ gibi Türk sinemasının unutulmaz karakterleriyle özdeşleşen Özkul, 200’den fazla filmde oynadı.

1998 yılında Kültür Bakanlığı tarafından ‘Devlet Sanatçısı’ unvanı verilen Münir Özkul, yıllardır demans hastalığıyla mücadele ediyordu.