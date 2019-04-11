Münih Mahkemesi’nde ‘inek çanı’ davası

Almanya’nın Bavyera eyaletinde yaşayan bir çift, komşu çiftlikteki ineklerin boynundaki çanların ‘gürültüsü’nden rahatsız olduğu için dava açtı. Eyaletin başkeni Münih’teki mahkeme, çiftin ‘Çan takmasınlar’ talebini reddederek ineklerin çan takmaya devam edebileceği yönünde karar verdi.

Fotoğraf: www.thelocal.ch

Sakin yerleşimi birimi Holzkirchen’da yaşayan çift şikayet dileklesinde ineklerin boynundaki çan sesi nedeniyle uyuyamadığını vurgulayarak, kötü koku ve beraberinde gelen böceklerden de rahatsız olduğunu ekledi. Adı açıklanmayan çiftin avukatı, bir ses kaydı dinleterek, “Bu 70 desibellik bir ses, gürültü seviyesinde” dedi. Ancak mahkeme avukatın bu deliliyle ikna olmadı.

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Süt satarak geçimini sağlayan çiftçi Regina Killer’in inekleri yüzünden geceleri gözlerine uyku girmediğini belirten çift yargı sürecini temyize götürecek. Killer ise ineklerin nerede olduğunu bilmesi, kaçmamaları için çanların şart olduğunu savundu.

Bavyeralı siyasetçi lse Aigner, “İnek ve çan sesi kırsal hayatımızın bir parçası” derken, Holzkirchen Belediye Başkanı Olaf von Löwis, “Burada bir gelenek ve tarımı ayakta tutan unsurlardan biri” diyerek mahkeme kararından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İlk olarak 2015’te dava açan çift, mahkemenin, ineklerin onların evinin 20 metreden yakınına yaklaşamayacağı yönündeki kararından memnun olmamış tekrar dava açmıştı.