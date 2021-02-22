Munch’un ‘Çığlık’taki gizli mesajı: ‘Yalnızca deli bir adam bu tabloyu resmedebilirdi’ yazmış

Edvard Munch’un ünlü ‘Çığlık‘ eserinde gizli “Yalnızca deli bir adam bu tabloyu resmedebilirdi” cümlesini kendisinin yazdığı ortaya çıktı.

Fotoğraf: National Museum of Norway

Dört versiyonunda birinin sol üst köşesinde ‘gizlenen‘ cümleyi kimin yazdığı sanat dünyasından bir süredir tartışılan bir konuydu.

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Kurşun kalemle yazılan bu cümlenin başta akıl sağlığı sorunları olduğu bilinen Munch’a ait olduğu düşünülse de sonra bir vandal tarafından yapıldığı söylenmişti.

Şimdi Norveç Ulusal Müzesi tarafından yapılan kızılötesi taramalarda bunu yazanın Munch olduğu doğrulandı.

Orijinal tablo önce 1893’te Oslo’da (o zamanki adıyla Kristiania) sergilenmiş, yıllar içinde insan anksiyetesinin zamansız bir ifadesi olmuştu. Korku türü filmlerden popüler kültüre uzanan geniş bir etki alanı oldu.

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Eser Norveç’in başkneti Oslo’da önümüzdeki yıl açılacak müzeye yerleştirilemeden önce bakıma girdi.

Bu sırada sanatçının mektupları ve günlüğü kullanılarak yapılan analizlerde cümlenin kendisi tarafından yazıldığı sonucuna varıldı.

Müzenin küratörü Mai Britt cümleyi Munch’un yazdığının şüphesiz olduğunu belirterek hem el yazısının hem de tablonun ilk ortaya çıkmasında yaşanan olayların aynı yöne işaret ettiğini söyledi.

Eser ortaya çıktığında ağır eleştirilere maruz kalmış ve Munch’un akıl sağlığıyla ilgili spekülasyonlara yol açmıştı.

Günlüklerine göre bu tepkilerden derinden etkilenen Munch’un tabloya kurşun kalemle bu ifadeyi eklediği düşünülüyor.