Mumcu’nun katilleri aramızda: Baban da sıcağı severdi 

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’yle ilgili bir tweet atan Cumhuriyet yazarı Özgür Mumcu, ‘çirkin’ bir yanıtla karşılaştı.

‘Baban da sıcağı severdi’

“Bir lider bin odasında bin klima olan sarayda. Diğer lider 40 derecede asfaltta yürüyor. Akp, elitlerin partisidir” tweet’inin altına “Baban da sıcağı severdi” diye yazan ‘@atigonati’ isimli Twitter kullanıcısı, Mumcu’nun babası gazeteci Uğur Mumcu’nun 24 yıl önce katledildiği aracın fotoğrafını paylaştı.

‘Kötü ruhlu insan da var, güzel insanlar da’

Mumcu’nun kardeşi Özge Mumcu Aybars‏, sosyal medyada tepki çeken bu mesaj için şunları yazdı: “Bu mesajı yeni gördüm. Memlekette kötü ruhlu insan da var, güzel insanlar da. Biz güzellerine bakalım. Babamın öldürülmesi ve Sivas 93 yılında yaşandı. Bizler, katliamların sağ kalan çocuklarıyız. Adalet arayışı sürecinde büyüdük. Binlerce telgraf geldi babam öldürüldüğünde, birkaç tanesini ayırmışlardı, çekmecenin içinde buldum. Babamın cesedine küfrediyordu. Bir- iki kişi küfrediyor, milyonlar cenazede yürüyordu. Hepimize bu resim yeter, yüreklerimiz ferah olsun.”