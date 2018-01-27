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Yaramazlara biraz batar!

Multimilyarder Suudi Prens Velid bin Tellal iki ayın ardından serbest

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Suudi Arabistan’da iki aydır tutuklu bulunan dünyanın en zengin kişilerinden olan Prens Velid bin Tallal bin Abdülaziz el Suud’un serbest bırakıldığı iddia edildi.

Fotoğraf: Reuters

Veliaht Prens Muhammed bin Salman önderliğinde 4 Kasım’da dört prens ve 11 bakanın tutuklanmasıyla başlayan ‘yolsuzluk operasyonu’nda 208 varlıklı aristokrat, siyasetçi, işadamı tutuklanmıştı.

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Tasfiye operasyonunu “Ilımlı İslam’a geçiyoruz” diyen Veliaht Prens Muhammed, babası Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el Suud’un verdiği yetkiyle başlatmıştı.

Gözaltındaki Tallal’ın Twitter, Citigroup, Four Seasons Hotels & Resorts, Hotel George V ve Savoy Hotel gibi uluslararası markalarda yatırımı var. Multimilyarder işadamının tüm mal varlığına de tedbir konmuştu.

Reuters’ın, aile yakınlarına dayandırdığı haberine göre kasım ayından bu yana tutuklu bulunan prens, iki ayın ardından serbest bırakıldı. Prensin, evine ulaştığı bildirildi.

Serbest bırakılan Tallal’in, kontrolü ele almaya çalıştığı ve Suudi Arabistan’ın petrol politikasında reform yapılması gerektiğini vurguladığı için suçlanmıştı.

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