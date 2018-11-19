Mülk sahibi ile devlet anlaşamıyor: Asırlık Ermeni kilisesi kaderine terk edildi

Elazığ’da asırlık Ermeni kilisesi yıkılmak üzere. Kilisenin ayakta kalması için restorasyon gerekli. Restorasyonun maliyeti ise yaklaşık 10 milyon 600 bin lira. Ancak bunu ne mülk sahibi ne de devlet karşılayabiliyor.

DHA’dan Erkan Bay’ın haberine göre 1904-1907 yıllarında 500 metrekareye inşa edilen kilise, bugün bir harabeyi andırıyor.

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Kilisenin kalan duvarları çatlamış. İbadethanenin zemini ise siyah çöp poşetleriyle dolu.

Kilise, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü tarafından 1973’te koruma listesine alınmış.

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Ana kapısının üzerinde Ermenice ‘E’ harfi bulunan kilise, müdürlüğün internet sitesindeki 265 tescilli kültür mirası arasında ise Süryani kilisesi olarak geçiyor.

Arazi sahibi kamulaştırmaya razı

Kilisenin arazi sahibi avukat Süleyman Türker, restorasyon yaptırmaya imkanının olmadığını söyledi.

Devletin çalışma yapmak istemesi durumunda kendilerinin yardımcı olabileceklerini aktaran avukat, geçen yıllarda kiliseyi otele çevirmek için izin aldıklarını ancak bunun daha sonra cazip gelmediğini kaydetti.

Türker şöyle devam etti: “Kilisenin onarımı için 2 milyon dolar lazım. Çünkü tek tek taşları onarıyorsun. İnşa edildiğinde kullanılan tuğla için özel karışım yapman gerekiyor. Devletimiz isterse kamulaştırabilir. Biz her konuda yardımcı olmaya hazırız. Tarihi kilise ziyarete açılabilir. Konferans salonu olarak kullanılabilir. Sergi salonu da yapılabilir.”

Devlet de topu mülk sahibine attı

Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Demirbağ, kişilere ait eserlerde yüzde 60 oranında katkı sağlayabileceklerini, bu eserlerde devletin herhangi bir hüküm sahibi olmadığını dile getirdi.

Demirbağ da kendi önerisini şöyle özetledi: “Bizim o kiliseyle ilgili bir yetkimiz söz konusu değildir. Bu konuyla ilgili birkaç defa girişimimiz oldu. Bu tür özel mülkler şahsın müracaatıyla, ‘Restorasyonunu yapmak ve ziyarete açmak istiyorum’ derse ancak biz bu şekilde çalışma yapabiliriz. Böyle bir müracaat olursa, bizler de bu projeyi bakanlığımıza gönderiyoruz. Bu sayede yüzde 60 civarında bir destek veriyoruz. Kilisenin ziyarete açılması çok önemli. Tarihi dokusunu koruyarak çalışmaların yapılması gerekiyor. Farklı şeyler de düşünülebilir. Mesela müzeye dönüştürülebilir ama önemli olan ziyarete açılmasıdır. Turist açısından çok önemli. Elazığ’ın turizmi için mutlaka değerlendirilmesi gerekiyor. Bizler destek vermeye hazırız.”