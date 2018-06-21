Mükerrer oy iddiasıyla gözaltına alınan seçmen serbest

AKP’nin yoğun oy aldığı illerden partisine ve kendisine oy kayışı olduğunu belirten İYİ Parti cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, “İkinci turda AKP ile anlaşacak” iddiasına da yanıt verdi: “Benim böyle bir niyetim yok. (Cumhurbaşkanı Tayyip) Erdoğan ile el sıkışmayı düşünseydim bu kadar eziyet çekmezdim.”