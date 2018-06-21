Diken

Yaramazlara biraz batar!

Mükerrer oy iddiasıyla gözaltına alınan seçmen serbest

 

Belçika ve İzmir’de iki kez oy kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın serbest bırakıldı.

Şengül E. isimli kadın, sosyal medya hesabından hem Belçika’da hem de İzmir’de sandık başında çektirdiği fotoğrafları paylaşınca tartışmaların odağı haline gelmişti.

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Kadının usülsüz şekilde iki kez oy kullandığı iddia edilirken, hakkında soruşturma başlatılan Şengül E., İzmir’de gözaltına alınıp Ankara’ya götürülmüştü. Şengül E., mükerrer oy kullanmadığını, yaptığının şaka amaçlı olduğunu söylemişti.

Terörle mücadele şubesinde ifadesi alınan kadın serbest bırakıldı.

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Hem Belçika’da hem havalimanında oy kullanan seçmen: Şaka amaçlı yaptım

Hem Belçika’da hem havalimanında oy kullanan seçmen gözaltında


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