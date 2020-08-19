Diken

Yaramazlara biraz batar!

‘Müjde’ tahminleri: Yeni IBAN… Karadeniz’de doğalgaz… Lozan… İstifa…

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın cuma günü bir müjde vereceğini açıklamasının ardından Twitter’da tahminler başladı.

Fotoğraf: Arşiv

Erdoğan, ’21 Ağustos Cuma günü vereceği müjdeyle Türkiye’de yeni bir dönemin açılacağını’ söylemişti.

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Tahminler gecikmedi…

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