‘Müjde’ tahminleri: Yeni IBAN… Karadeniz’de doğalgaz… Lozan… İstifa…

Bu ülkede hiçbir şey tesadüf değil. Gecenin bir saatinde İBB'nin Kanal İstanbul afişlerini polislerin sökmesiyle Erdoğan'ın cuma gün vereceği müjdenin bir bağlantısı olabilir. Cuma günü Kanal İstanbul projesini hayata geçebilir. Vereceği müjde halka değil yine kendilerinedir.