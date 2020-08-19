‘Müjde’ tahminleri: Yeni IBAN… Karadeniz’de doğalgaz… Lozan… İstifa…

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın cuma günü bir müjde vereceğini açıklamasının ardından Twitter’da tahminler başladı.
Erdoğan, ’21 Ağustos Cuma günü vereceği müjdeyle Türkiye’de yeni bir dönemin açılacağını’ söylemişti.
Tahminler gecikmedi…
Yaramazlara biraz batar!
Derdim çok basit: Ne üzerine konuşulduğunu bilmeden, herhangi bir tartışmaya başlamak, sürdürmek ve anlam vermek mümkün olmuyor.
Gaziantep’te, 17 yaşındaki Duygu Delen’in apartmanın dördüncü kaytından düşerek ölümüyle ilgili ön otopsi raporunda, Delen’in vücudunda düşmeye bağlı olmayan yedi-sekiz darp izi belirlendi.
Covid-19 vakalarının arttığı Diyarbakır’da, pandemi hastanesine dönüştürülen Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli anestezi ve yoğun bakım uzmanı Yardımcı Doç. Dr. Hakan Akelma, “Benim tanık olduklarımı gören biri, evden dışarı çıkmazdı” dedi.
Türkiye genelinde 2020-2021 sezonunda avlanmasına izin verilen türler, kotalar, ücretler ve avlanma şekilleri belirlendi.
Hakkari’de ‘corona’ vakalarındaki artış nedeniyle düğünler iki saat süreyle sınırlandırıldı. 65 yaş üstü vatandaşların 13:30-17:30 saatleri arasında sokağa çıkması kısıtlandı.