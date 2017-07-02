Müjde: İstanbul’da haftaya hem esecek hem yağacak

İstanbul’da hayatı durma noktasına getiren aşırı sıcaklar yerini yağmura bırakacak.

Cuma ve Cumartesi en sıcak iki günü geride bırakan İstanbul serinleyecek. Önce Edirne, ardından Kırklareli ve İstanbul’a yağmur gelirken, Karadeniz’deki karayel fırtınası serinletecek.

Meteorolojik ölçüm istasyonlarından derlenen bilgilere göre Cuma günü 39.2 dereceyle Bakırköy İstanbul’un en sıcak semti oldu. Bu sıcaklık 2007 yılında haziran ayında ölçülüp arşivlere giren 40.2 derecelik rekordan sadece 1 derece geride kaldı.

Ancak bu hafta İstanbul kuzey rüzgarlarıyla serinleyecek. Pazartesi akşam saatlerinden itibaren önce Edirne, sonra da Kırklareli’nde oldukça etkili yağmur bekleniyor.

Trakya’daki kadar etkili olmasa da Salı sabahından itibaren İstanbul’da da yağmur bekleniyor. Ama İstanbul’u ve çevresini asıl serinletecek etki kuzey rüzgarlarıyla gelecek.

Karadeniz’de fırtına düzeyinde esmesi beklenen karayel rüzgarının salı günü boyunca etkili olması bekleniyor. Rüzgar ve yağmur sıcaklıklarda önemli düşüşlere yol açacak. Sıcaklığın 20 derece ve civarına kadar düşmesi bekleniyor.