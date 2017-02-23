Müjdat Gezen Sanat Merkezi’ni kundaklayıp serbest kalan saldırgan yeniden gözaltında

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde bulunan Müjdat Gezen Sanat Merkezi’ni kundaklayan saldırgan yeniden gözaltına alındı.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi geçen pazartesi günü kundaklanmış, görüntülerde elindeki bidonla binaya yaklaşan birinin bidonu boşaltmasının ardından yangın çıktığı görülmüştü.

Saldırının faili olarak Mehmet Ali Aligül adlı şahıs gözaltına alınmış, ifadesinde “İstesem tüm binayı yakabilirdim” diyen Aligül şunları söylemişti: “Müjdat Gezen’in Osmanlı padişahlarından Abdülhamit Han’ın torununa hakaret ettiği için buna tepki olarak yaptım, alkollü olduğum için bunun etkisiyle olayı gerçekleştirdim.”

Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmesine rağmen saldırgan adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Savcılığın itirazı üzerine hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Aligül yeniden gözaltına alındı.

Polis ifadesinden…

Polis ifadesinde saldırıyı tek başına yaptığını da belirten Aligül, gece 23.00 sularında evden çıktığını ve ailesine dolaşıp döneceğini söylediğini anlatmıştı.

Aligül şöyle devam etmişti: “Dışarı çıktıktan sonra önce bir benzin istasyonuna giderek elimdeki pet şişeye benzin aldım. Olay yerine geldim. Elimdeki benzini binanın dış cephesine döktükten sonra ateşe verdim. Alevler etrafı sarınca oradan ayrıldım. Evime döndüm. Hiçbir şey olmamış gibi yatıp uyudum.”

‘Alkollü değildim’

Serbest kalmasının ardından adliye çıkışında gazetecilere konuşan Aligül, alkollü olduğuna dair ağzından paylaşılan ifadeyi reddetmişti: “Ben oraya alkollü falan gitmedim. Sadece vatan duygularıyla, içimden geldiği şekilde devam ettim. Abdülhamit hepimiz için, bu ülke için bir şeyler yaptı. Benim hakkımda ‘Kendisi gibi ayyaş biri’ yaktı diyorlar. Öyle bir şey yok. Ben hayatımda alkol almadım, herhangi bir örgüte mensup değilim.”

Aligül’ün evli ve dört çocuk babası olduğu, servis şoförlüğünün yanında sigorta acenteliği yaptığı öğrenildi.

Vali Vasip Şahin, Aligül’ün terör bağlantısı olmadığını söyledi.