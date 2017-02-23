Müjdat Gezen Sanat Merkezi’ni kundaklayan saldırgan serbest: Tüm binayı yakabilirdim

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde bulunan Müjdat Gezen Sanat Merkezi’ni kundaklayan ve tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen saldırgan Mehmet Ali Aligül adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Saldırgan ifadesinde “İstesem tüm binayı yakabilirdim” dedi.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi geçen pazartesi günü kundaklanmış, görüntülerde elindeki bidonla binaya yaklaşan birinin bidonu boşaltmasının ardından yangının çıktığı görülmüştü.

Aligül’ün polise verdiği ilk ifadede “Müjdat Gezen’in Osmanlı padişahlarından Abdülhamit Han’ın torununa hakaret ettiği için buna tepki olarak yaptım, alkollü olduğum için bunun etkisiyle olayı gerçekleştirdim” demişti.

Aligül’ün evli ve dört çocuk babası olduğu, servis şoförlüğünün yanında sigorta acentalığı yaptığı öğrenildi. Vali Vasip Şahin, Aligül’ün terör bağlantısı olmadığını açıkladı.

İfadesinde yaklaşık 15 gün önce bir televizyon programına katılan Gezen’in Abdülhamid’in torunu hakkındaki konuşmalarını beğenmediğini söyleyen Aligül, “Onun hakkında ileri geri konuştu. Bu sırada stüdyodan da gülüşme sesleri geliyordu. Bu olay kafama takıldı. Yaptığım olayı bu nedenle gerçekleştirdim” dedi.

Saldırıyı tek başına yaptığını belirten Aligül, gece 23.00 sularında evden çıktığını ve ailesine dolaşıp döneceğini söylediğini anlattı.

Aligül şöyle devam etti: “Dışarı çıktıktan sonra önce bir benzin istasyonuna giderek elimdeki pet şişeye benzin aldım. Olay yerine geldim. Elimdeki benzini binanın dış cephesine döktükten sonra ateşe verdim” dedi.

“Alevler etrafı sarınca oradan ayrıldım. Evime döndüm. Hiçbir şey olmamış gibi yatıp uyudum” diyen Aligül, pişman olduğunu söyledi.

İfadesinin ardından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilen Aligül ifadesinde, “İstesem bütün binayı yakabilirdim” dedi.

Saldırgan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Serbest kalmasının ardından adliye çıkışında gazetecilere konuşan Aligül, alkollü olduğuna dair ağzından paylaşılan ifadeyi reddetti.

Aligül şöyle konuştu: “Ben oraya alkollü falan gitmedim. Sadece vatan duygularıyla, içimden geldiği şekilde devam ettim. Abdülhamit hepimiz için, bu ülke için bir şeyler yaptı. Benim hakkımda ‘Kendisi gibi ayyaş biri’ yaktı diyorlar. Öyle bir şey yok. Ben hayatımda alkol almadım, herhangi bir örgüte mensup değilim.”