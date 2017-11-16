Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nin kundakçısına dört yıl iki ay hapis

Kadıköy’de Müjdat Gezen Sanat Merkezi’ni (MSGM) kundaklayan Mehmet Ali Aligül’e, ‘yakarak mala zarar verme’ suçundan dört yıl iki ay hapis cezası verildi.

Mehmet Ali Aligül, 19 Şubat gecesi sanat merkezini benzin dökerek yakmıştı. Güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek yakalanan Mehmet Ali Aligül, “Osmanlı sultanlarından 2’nci Abdülhamid Han ve torunu olduğunu söyleyen bir bayan hakkında uygunsuz sözler sarfedince bir anda öfkelendim” diye ifade vermişti.

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Saldırgan, tiyatro sanatçısı Müjdat Gezen’in şikayetini geri çekmesinin ardından tahliye edilerek tutuksuz yargılanmaya başlamıştı.