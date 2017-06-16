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‘Mühürsüz oy’un damga vurduğu referandum AİHM’e taşındı


 

‘Başkanlık’ sistemine geçiş için 16 Nisan’da yapılan referandum Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) taşındı.

Fotoğraf: Reuters

DW Türkçe’den Kayhan Karaca’nın haberine göre Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Halkevleri ve Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Vakfı’nın da yer aldığı kuruluşlar, AİHM’e sekiz bireysel dava başvurusunda bulundu.

Mevcut yasada aksi yazılmasına rağmen, referandumda sandıklar kapatıldıktan kısa süre sonra mühürsüz oy pusulası ve zarfların da geçerli sayılacağını duyuran Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) muhalefet tepki göstermiş, seçimin ‘şaibeli’ olduğu yorumları yapılmıştı.

YSK, referandumun iptali için yapılan başvuruları reddetmiş, ‘Evet’in resmen kazandığını duyurmuştu.

‘İhlal’ iddiası

AİHM’e yapılan başvuruda, karara karşı iç hukukta itiraz olasılığı bulunmamasının, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne aykırı olduğu savunuldu.

Başvurucular referandumun sözleşmenin ek protokolünün serbest seçim hakkıyla ilgili maddesini ihlal ettiğini öne sürdü.

Öte yandan seçmenlerin ifade özgürlüklerinin ihlal edildiği de savunuldu.

Başvuru yapıldı ancak mahkemenin bu başvuruyu esastan görüşüp görmeyeceğine dair kararını ne zaman vereceği henüz bilinmiyor.

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