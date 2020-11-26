Mühürlenen mekanda eğlenen 18 kişiye para cezası

Geçirdiği kalp krizi sonrası 60 yaşında hayata veda eden Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona, ardında unutulmayacak bir kariyer bıraktı. AA’nın derlemesine göre futbolculuğu döneminde Boca Juniors, Barcelona ve Napoli formalarıyla dokuz kupa şampiyonluğu yaşayan, Arjantin Milli Takımı’yla 1986 Dünya Kupası’nı kaldırma başarısını gösteren Maradona, dünya futbol tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Çoğu futbol otoritesinin, Brezilyalı […]