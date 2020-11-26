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Yaramazlara biraz batar!

Mühürlenen mekanda eğlenen 18 kişiye para cezası

İstanbul’un Kartal ilçesinde, mühürlenen bir eğlence mekanına baskın yapan polis içeride eğlenen 18 kişiye para cezası kesti.

Fotoğraf: DHA

Polis, Kartal Kordonboyu’ndaki, salgınla mücadele tedbirlerine uymadığı için mühürlenen eğlence mekanının açık olduğu bilgisine ulaştı.

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Kapıları kapalı olduğu halde sadece asansörle girilebilen mekana zabıta ekipleriyle birlikte operasyon düzenleyen Kartal Asayiş Büroya bağlı ekipler içeride eğlenen 18 kişiye toplam 56 bin 700 lira para cezası kesildi.

Eğlence mekanı yeniden mühürlenirken sahibi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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