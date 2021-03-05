Mühürlenen dernek lokalinde kumar oynayan 38 kişiye toplam 119 bin lira ceza

Eskişehir’de daha önce mühürlenen dernek lokalinde corona virüsü tedbirlerini ihlal eden ve kumar oynayan 38 kişiye 119 bin 700 lira ceza uygulandı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde tedbirlere ilişkin oluşturulan özel ekip, Hoşnudiye Mahallesi Atatürk Caddesi’nde kumar oynatıldığı gerekçesiyle mühürlenen dernek binasına baskın yaptı.

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Sosyal mesafe kuralını ihlal eden ve kumar oynayan 38 kişiye ‘Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’ ve ‘Kabahatler Kanunu’na muhalefet’ten 119 bin 700 lira ceza verildi.

Dernek sorumlusu hakkında ‘kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak’ ile ‘bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak’tan adli işlem yapıldı.