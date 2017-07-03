Mühürlenecek: Ayvalık’ta ‘röntgencilik’le gündeme gelen otel ruhsatsızmış

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde ‘röntgencilik’ olayıyla gündeme gelen otelin ruhsatsız olduğu ortaya çıktı.

Bayram tatili için gittikleri otelin sahibi tarafından izlendiklerini düşünen kadınlar ‘röntgencilik’le suçladıkları K.M.A’yı gizlice kayda almıştı.

Görüntülerle polise başvuran kadınlar, otel sahibi hakkında, müşterileri odaların anahtar deliklerinden izlediği gerekçesiyle şikayetçi oldu.

‘Özel hayatın gizliliğini ihlal’ suçlamasıyla hakkında işlem başlatılan otel sahibi K.M.A. ifadesinin alınması ardından serbest kaldı.

Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ise, yaptığı inceleme sonucunda otelin ruhsatsız olduğunu tespit etti. Hakkında rapor tutulan otelin işlemlerin ardından mühürleneceği belirtildi.