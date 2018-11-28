‘Muhteşem Cuma’ hedefine ulaştı: Satışlar yüzde 38 arttı

Muhteşem Cuma’da kartla yapılan alışveriş tutarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38 artarak 3,4 milyar liraya ulaştı. En fazla internetten ödeme tercih eden şehir Iğdır oldu.

İngilizce’den ‘Kara Cuma’ olarak çevrilen indirimli alışveriş günü, Türkiye’de ‘Muhteşem Cuma’, ‘Şahane Cuma’ ve ‘Efsane Cuma’ gibi adlarla anılıyor. 23 Kasım’da, Türkiye’deki ‘alışveriş festivali‘nde mağazalar birçok ürüne ‘indirim’ uygularken, bankalar da kampanyalarıyla bu günü kart kullanıcıları için daha cazip hale getirdi.

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Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre kasım ayının dördüncü cumasını takip eden hafta sonunu da içine alan kampanyada kartla yapılan alışverişler 3,4 milyar liraya ulaştı.

Alışverişler geçen yıla göre yüzde 38 arttı

AA’nın haberinde yer alan verilere göre bu yıl ‘Muhteşem Cuma’da kartla yapılan alışverişler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38 artarak 3,4 milyar liraya yükseldi. Söz konusu günün etkisiyle bir günde kullanılan kartlı adedi de yüzde 80 artarak 2 milyona ulaştı.

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Kartların yüzde 5’ini aşan 110 bin adedinin ilk defa internetten ödemelerde kullanılması, indirimlerden faydalanmak için kart kullanıcılarının internet kanalını tercih ettiğine işaret etti.

İnternetten en çok beyaz eşya alındı

İnternetten kartla yapılan alışveriş tutarı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 68’lik artışla 975 milyon lira seviyesinde gerçekleşti. Kartlı ödemeler içindeki internetten ödeme payı da rekor kırarak yüzde 29 seviyesine ulaştı.

Kartlarla internetten gerçekleştirilen 975 milyon liralık tutarın yüzde 62’sine denk gelen 602 milyon liralık kısmı elektronik eşya, giyim ve havayolları sektörlerinde gerçekleşti.

En fazla ödeme yapılan elektronik eşya sektörü internetten toplam kartlı ödemelerin yüzde 37’sini oluştururken, giyim ve aksesuar sektörü yüzde 17’sini, havayolları sektörü ise yüzde 8’ini oluşturdu.

İnternetten kartlı alışverişlerde Iğdır lider

İnternetten alışverişlerin yüzde 36’sı yani üçte biri İstanbul’daki kullanıcılar tarafından yapıldı. Toplam kartlı ödemeler içindeki internetten ödemeler baz alındığında ise en fazla internetten alışveriş tercih eden iller yüzde 40’lık oranla ile Iğdır, yüzde 34’le Kırklareli ve yüzde 33’le Çanakkale oldu.