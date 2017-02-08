Muhtarlardan ‘Evet’ isteyen Erdoğan: Yoğun çalışacak mıyız?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘partili cumhurbaşkanlığı’ sistemine getirilen eleştirilerin ‘yalan’ olduğunu savunarak, muhtarları referandumda ‘Evet’ demeye çağırdı.

‘Ak Saray’da gelenekselleşen muhtarlar toplantısında konuşan Erdoğan, Türkiye’de halihazırda rejim tartışmasının olmadığını ileri sürerek, cumhuriyete ‘sahip çıktı’: “Cumhuriyet’ten geri adım atmaya çalışanlar, herkesten önce şahsımı bulur. Yönetim sistemi arayışı hangi rejimde olursa olsun son 200 yıldır sürekli devam eden bir mesele olarak karşımıza çıkıyor. Yönetim sistemi arayışı hangi rejimde olursa olsun son 200 yıldır sürekli devam eden bir mesele olarak karşımıza çıkıyor.”

‘Bunlar trene, havalimanına karşı çıkarlar, bombalarlar’

‘Hayır’cıları kastederek gündeme gelen her konuya karşı çıktıklarını söyleyen Erdoğan, “Bunların millete faydalı olacak hiçbir teklif ortaya koydukları baki değildir. Köprü, Marmaray, hızlı tren, havalimanına karşı çıkarlar, bombalarlar. Bunlarda insanilik yok. Bunlara sesleniyorum, sizler hangi hayırlı iş yapılırsa yapılsın karşısına dikildiniz. Ülkeyi büyütecek hiçbir adımın yanında yer almazlar. Müzmin muhalifler gibi sürekli çarpıtmayla meseleleri ters yüz etmeye çalışırlar. Son anayasa değişikliğinde de aynı taktiği izlediler” dedi.

‘Eski sistem darbeye ve krize yol açtı’

Mevcut parlamenter sistemin darbe girişimine ve ekonomik krize yol açtığını iddia eden Erdoğan, yeni sistemi eleştirenlere “Eskiden beri hayırcı blok vardır. Bunların karşı çıktıkları şeylerin hiçbirinde ülke ve milletin menfaati değildir. Neye, niçin karşı çıktıklarını bilmedikleri ve ifade edemedikleri için milletin kafasını bulandırmaya çalışıyorlar” diye yanıt verdi.

‘Bunların cibilliyetinde yalan var’

Cumhurbaşkanı, ‘Tek adam’, ‘Yargı yok’ gibi eleştirilerin yalan olduğunu ileri sürerek, “Bunlar yalanla yattılar, yalanla kalktılar, cibilliyetinde bu var. Atalarımız doğru yerinden kalkana kadar yalan dünyayı dolaşırmış derler. Anayasa değişikliğini karalamak isteyenlerin yalanları da dolaşmaya başladı” dedi.

‘Yoğun çalışacak mıyız?’

Toplantıdaki muhtarlardan da ‘Evet’ demelerini isteyen Erdoğan, anayasa değişikliğini yurttaşlara anlatmalarını istedi ve “Yoğun çalışacak mıyız?” diye sordu.

Erdoğan, şöyle devam etti: “Asıl meselenin 2023 hedeflerine ulaşma, 2053 ve 2071 vizyonumuzu hayata geçirmek olduğunu anlatın. Cumhurbaşkanlığı sisteminin, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ilkelerinin sistemi olduğunu paylaşın.”