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Yaramazlara biraz batar!

Muhtarının ‘Gelmeyin’ çağrısında bulunduğu köye, dördüncü kez kısıtlama geldi

Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Türkmen köyünde, bir kişinin Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine köye dördüncü kez 14 gün süreyle kısıtlama getirildi. Köy Muhtarı Hakkı Yilber’in, geçen kısıtlama sonrası sosyal medya hesabından ‘gelmeyin’ çağrısı yaptığı aktarıldı.

Fotoğraf: DHA

Keşan’a 17 kilometre uzaklıktaki 947 nüfuslu Türkmen köyünde, ‘corona’ tedbirleri kapsamında hıfzıssıhha kurulu kararınca kıraathane, manav, restoran ve cami gibi insanların toplu bulunabileceği yerler 14 gün süreyle kapatıldı.

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Muhtar Hakkı Yilber, önceki kısıtlama kararı sonrası sosyal medya hesabından, köy dışından yaşayan hemşerilerini şöyle uyarmıştı: “Kıymetli hemşerilerimiz, köyümüz artan salgın ve yaşlı nüfus nedeniyle yüksek risk grubundadır. Bu nedenle köyümüz sınırları dışında yaşayan hemşerilerimizin zaruri olmadıkça köyümüze gelmemesi, eş, dost, akraba ve misafirlik ziyareti yapmamaları, ikamet ettikleri kendi il ve ilçelerinde evlerinde kalmaları kendi sağlıkları açısından büyük önem taşımaktadır.

Bu zor dönemde sizleri de düşünerek köyümüze misafir kabul etmiyoruz. Köyümüzde yaşayan vatandaşlarımızın da zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, ev ziyaretleri yapmamaları ayrıca diğer il ve ilçelere de gitmemeleri toplum sağlığı açısından hayati önem taşımaktadır. Lütfen tedbirli olalım. Kendimizi ve yakınlarımızı koruyalım”.

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Genelge: Yeme içme mekanları kapanıyor; sokağa çıkma ve seyahat kısıtlaması geldi

Yeni ‘pandemi’ önlemleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlara 10:00 ile 13:00 saatleri arasında, 20 yaş altı vatandaşlar ise 13:00 ile 16:00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı getirildi; hafta sonları ise tüm vatandaşların saat 10:00 ile 20.00 dışında sokağa çıkması yasak. Yeme içme mekanları saat 10:00 ile 20:00 arasında sadece paket servis veya gel-­al hizmeti verecek; sonrasında da telefon ya da internetle sipariş dışında hizmet veremeyecek.

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