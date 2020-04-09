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Yaramazlara biraz batar!

Muhtarın ‘corona’ önlemi: Köy yollarını iş makinesiyle kazdırıp kapattı

Elazığ’da bir muhtar, corona virüsü önlemleri kapsamında köye bağlanan tüm yolları iş makinesiyle kazdırarak kapattı.

Fotoğraf: DHA

Merkeze bağlı 2 bin nüfuslu Şahinkaya Mahallesi’nin muhtarı Hıdır Şahin, virüsün köye ulaşmasını engellemek için farklı bir yol seçti.

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Şahin, valilikten izin aldığını belirterek köyden altı yolun geçtiğini, bunların kent merkezine gittiğini, denetimden kaçmak isteyenlerin yolları kullandığını dile getirdi.

Şahin şunları söyledi: “Corona virüsü tedbirleri nedeniyle biz de mahallemize seyyar satıcıların, hurdacıların gelmemesi ve kaçak yolların kullanılmaması için altı alternatif yolu ulaşıma kapattık. Ayrıca mahallemize şehir dışından gelenleri de evlerinde karantinaya alıyoruz.”

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