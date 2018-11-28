Muhtara sosyal medyada ‘Atatürk’e hakaret’ten üç yıl dokuz ay hapis

İzmir’de bir muhtar, sosyal medyadadan Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret ettiği gerekçesiyle üç yıl dokuz ay hapis cezası aldı.

Buca ilçesindeki Çaldıran Mahallesi Muhtarı Murat Gökyer, bu yılın şubat ayında sosyal medya paylaşımı nedeniyle savcılığı şikayet edildi.

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Soruşturma sonunda cumhuriyet savcısı Turan Güzeloğlu tarafından hazırlanan iddianamede özetle şöyle dendi:

“* Son günlerde okumayan, araştırmayan, kulaktan dolma bilgilere inanan bir güruh, Ulu Önder ile ilgili aslı astarı olmayan şeyler söylemektedir. İnternet ve sosyal paylaşım platformlarının artması ile sahte isimlerle pervasızca paylaşımlar yapılmaktadır. Kendileri gibi okumayan, araştırmayan, bilime karşı zihinlerine zincir vuran bir kitleyi böylelikle etkilemeye çalıştıkları bilinmektedir.

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* Atatürk cumhuriyet ve demokrasi için ömrünü verdi. Ülkeye bu kavramları getiren Ulu Önder’in getirdiği sistemde, demokratik seçimler ile muhtar seçilmiş ve temsil yetkisi olan bir kimse olarak bu paylaşımı sosyal medya hesabından paylaştığı, tıpkı paylaşımı hazırlayan fail gibi, Atatürk’ün manevi hatırasına hakaret ettiği anlaşılmaktadır.”

Dört yıla yakın ceza

İzmir 38’inci Asliye Ceza Mahkemesi, tutuksuz sanık Gökyer’in ‘Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret’ suçunu işlediğine karar vererek sanığı üç yıl dokuz ay hapis cezasına çarptırdı.