Muhtar seçildi, mazbatasını alamadan öldü

Kırklareli’nin Karadere köyünde pazar günü yapılan yerel seçimlerde muhtar seçilen 53 yaşındaki Ahmet Özen henüz mazbatasını almadan geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Merkeze bağlı köyde kullanılan 83 oyun 49’unu alan Özen, sevincini ailesi, akrabaları ve köylülerle paylaşmıştı.
Mazbatasını alıp görevine başlamak için çalışmaya hazırlanan Özen, dün yakınlarına kendisini yorgun hissettiğini söyleyerek evine dinlenmeye gitti. Aniden rahatsızlanan Özen, çağırılan sağlık ekibinin yaptığı tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.
Kalp krizi geçirdiği belirlenen Özen’in ölümü köyde üzüntü yarattı. Özen, gözyaşları arasında toprağa verildi.