Muhtar Kökmen: Kılıçdaroğlu’nun geleceğini bilmiyorduk

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun saldırıya uğradığı Akkuzulu mahallesinin muhtarı Halil Kökmen, Kılıçdaroğlu’nun cenazeye katılacağından haberi olmadığını söyledi.

Fotoğraf: DHA

Kılıçdaroğlu, Hakkari’nin Irak sınırında PKK’lıların saldırısında hayatını kaybeden er Yener Kırıkçı’nın 21 Nisan’da Ankara’nın Çubuk ilçesindeki cenazesinde bir grubun tekme ve yumruklu saldırısına uğramıştı. CHP lideri, cenazeye gitmeden hem aileyle hem de muhtarla gitmeden önce konuştuğunu açıklamıştı.

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AA’nın haberine göre, ne Kılıçdaroğlu’ndan ne de CHP teşkilatından kendisine bilgi gelmediğini söyleyen Kökmen, “Kemal Bey’in mahallemize, cenazemize gelmesi kesinlikle sürpriz oldu. Namaz kılınma anıydı, bağrışmaları duyunca Kemal Bey’in geldiğini anladık” dedi.

Kökmen ayrıca CHP liderine geçmiş olsun ziyaretinde bulunacaklarını ancak Kılıçdaroğlu HDP örgütlerini kabul ettiği için ziyaretten vazgeçtiklerini kaydetti.



