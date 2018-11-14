Muhtar cami hoparlöründen köylülere sitem etti: Sizde hiç vicdan yok mu?

Ardahan’ın Çıldır ilçesine bağlı Kurtkale köyünde su çalışmalarına katılmayan köylülere kızan muhtar, cami hoparlöründen serzenişte bulundu.

İHA’nın haberine gör Kurtkale köyünde su çalışmaları başladı ancak ilk gün çalışmalara yardım eden köylüler, daha sonra çalışmalara katılmadı.

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Duruma sinirlenen köy muhtarı Hüryaşa Söğüt, cami hoparlöründen anons yaparak köylülere sitem etti.

Muhtar “Bu suyu kimin için yapıyoruz” diye sorduktan sonra köylülere şöyle seslendi: “Devlet o kadar hizmet veriyor, 11 kamyon boru geldi, kepçe 15 gündür burada, bir geliyorsunuz sonra kimse gelmiyor. Benim ne zorum var ben neden her gün gidiyorum? Biriniz bir gün dediniz mi muhtarın işi vardır, kepçeciye yemek götüreyim yesin diye. Dediniz mi? Demediniz. Kar yağmaya başladı gelmediniz, yarın daha çok yağacak nasıl olacak bu iş? Allah camisinden sesleniyorum size, sizde hiç vicdan yok mu? Hanım kardeşlerim de dinlesin beni, herkes elini vicdanına koysun.”