Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümüne ilişkin, eski istihbarat amirine iki yıla kadar hapis talebi

Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beş kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili ‘görevi kötüye kullanma’ suçundan yargılanan eski emniyet amiri Dursun Özmen’in iki yıla kadar hapsi istendi.

Fotoğraf: DHA

Yazıcıoğlu, 25 Mart 2009’da Kahramanmaraş’ta seçim çalışmasından dönerken helikopterinin düşmesi sonucu beş kişiyle birlikte yaşamını yitirmişti. İlk günden biri helikopterin kazayla değil, sabotaj sonucu düştüğü de öne sürülüyor.

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‘FETÖ‘ üyeliği suçundan hükümlü tutuklu sanık Özmen, helikopterin düştüğü 2009 Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü’nde görevliydi.

Tanık S.B, ifadesinde, söz konusu dönemre Kahramanmaraş’ta polis memuru olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Bilgi notunun hazırlanması benim amirimin görevidir. Talimat verildiğinde hazırlık kısmını yapıyorduk. İlk bilgi notunu şube müdürünün talimatıyla ben hazırladım. Sanık üçüncü bilgi notunu, yani merhum Yazıcıoğlu ve beraberindeki heyetin sağ kurtulduğuna dair bilgi notuna ilişkin müsveddeyi bana sundu ve yazmamı istedi. Ben bu bilginin kaynağını nereden, kimden aldığını sordum. Bana cevap vermedi. Sonra alaylı şekilde, ‘Benim yüksek yerlerde tanıdığım var’ dedi. Ben ona tekrar sordum, ‘Eğer bu bilgi doğru değilse adamı ipe götürür’ dedim. Ben Dursun Özmen’in odasına bilgi vermek için girdiğimde aynı zamanda kendisinin görüntülü olarak kurum içi hattan biriyle görüştüğünü fark ettim. Ekranda Kahramanmaraş İstihbarat Şube Müdürü yazıyordu. Ben ‘Haber kaynağını bilmediğim bilgiyi çekmiyorum’ dedim. O da İ.K’ye bu bilgi notunu çekmesini söyledi. Çıkarken tüm illere bilgi notunun çekilmesini söyledi. O da A.S. olabilir ama tam olarak hatırlamıyorum.”

Bu bilgilerin neden daha önceki ifadelerinde yer almadığının sorulması üzerine tanık S.B, “Öncesinde bunlardan bahsetmedim çünkü Dursun Özmen aynı kurumda amir olarak görev yapıyordu. Odasında beni tehdit etti” dedi.

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Tanık olarak dinlenen A.K. de o zaman Özmen ile aynı şubede büro amiri olarak görev yaptığını ve şu anda da ‘FETÖ’den hükümlü olduğunu ifade ederek, bilgi notu çekildiği sırada şubede olmadığını söyledi.

Sanık Özmen, savunmasında, önceki beyanlarını tekrar ettiğini belirterek, tanık S.B’nin kendisine, “Amirim bu ifadeler adamı ipe götürür” demediğini, kendisinin de “Yüksek yerlerde tanıdıklarım var” ifadesini kullanmadığını savundu.

Savcı mütalaasını açıkladı

Aranın ardından mahkeme savcısı, Özmen’in, helikopterin düşmesi sonrası “Muhsin Yazıcıoğlu’nun bacağı kırık, ambulansla hastaneye götürülüyor” şeklinde bilgi notu hazırladığını belirtti.

Özmen’in, çevresindeki polislerin uyarısına rağmen, “Siz bilmiyorsunuz kardeşim. Benim yüksek yerlerde tanıdıklarım var” diyerek bilgi notunu hazırladığını ve tüm illere gönderilmesi talimatı verdiğini ifade eden savcı, ‘asılsız ve gerçek dışı bilgi notu nedeniyle arama kurtarma çalışmalarının sekteye uğradığını, ülke gündemini derinden etkileyecek, son derece önemli bir hususta kamuoyunun yanıltıldığını ve bilgi kirliliğine sebebiyet verildiğini’ aktardı.

Savcı, ‘sanığın bu şekilde hareket ederek, zamanla yarışıldığı böylesine önemli bir konuda, mesai arkadaşlarının kendisini uyarmasına rağmen bilerek ve isteyerek görevinin gereklerine aykırı hareket ettiğini’ belirtti.

Savcı, ‘arama kurtarma çalışmalarının sekteye uğratılmasına ve kişilerin mağduriyetine neden olması sebebiyle’ sanığın üst sınırdan cezalandırılarak iki yıla kadar hapsini talep etti.

Sanık, mütalaaya karşı savunmak yapmak amacıyla ek süre istedi.

Hakim, sanığa ek süre vererek duruşmayı 15 Ocak Cuma gününe erteledi.