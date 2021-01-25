Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümüne ilişkin, eski emniyet amirine iki yıl hapis cezası

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beş kişinin hayatını kaybettiği olay ile ilgili, ‘Yazıcıoğlu’nun bacağı kırık, ambulansla hastaneye götürülüyor’ şeklindeki bilgi notunu hazırladığı iddiasıyla ‘görevi kötüye kullanma’ suçundan yargılan eski emniyet amiri Dursun Özmen iki yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Fotoğraf: AA

Yazıcıoğlu, 25 Mart 2009’da Kahramanmaraş’ta seçim çalışmasından dönerken helikopterinin düşmesi sonucu beş kişiyle birlikte yaşamını yitirmişti. İlk günden beri helikopterin kazayla değil, sabotaj sonucu düştüğü de öne sürülüyor.

Reklam

‘FETÖ‘ üyeliği suçundan hükümlü tutuklu sanık Özmen, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi üzerinden duruşmaya bağlandı.

AA’nın aktardığına göre, hakim, önceki celse reddi hakim talebinin reddedilmesine yapılan itirazın, Kahramanmaraş Ağır Ceza Mahkemesince de reddedildiğini belirterek, Dursun Özmen’e esasa ilişkin savunma yapması için söz hakkı verdi.

Dursun Özmen, şunları söyledi: “Ben bir günah keçisi seçildim ama benim üzerimden failler ya da tetikçilere ulaşılacaksa bana ceza verin. Masum olduğuma vicdanen inanıyorum. Benim arama kurtarmayı sekteye uğratmam, yanlış yönlendirmem yoktur.

Reklam

Bu durumlar tanık beyanları, bilirkişiler tarafından ortaya çıkarılmıştır. Herhangi bir suç işlemedim. Kastım da yoktur, beraatimi talep ederim. Aksi kanaatteyseniz lehime olan tüm hükümlerin uygulanmasını ve hükmün geriye bırakılmasını talep ederim. Vicdanınıza göre karar vermenizi bekliyorum.”

Cezada indirim yapılmasına yer olmadığına hükmeden mahkeme, verilen hapis cezasının sanığın ‘yargılama sürecinde pişmanlık göstermemesi, kişilik özellikleri, tutum ve davranışları göz önünden bulundurularak ertelenmesine de yer olmadığına’ karar verdi.