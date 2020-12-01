Muhittin Böcek’ten mesaj var: Hayatımın en anlamlı merhabasıyla sizleri selamlıyorum

Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurduğu 17 Ağustos’tan beri hastanede tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Böcek, “Hayatımın en samimi, en anlamlı merhabasıyla sizleri selamlıyorum” dedi.

Fotoğraf: DHA

Böcek, kaldırıldığı özel hastanede sağlık durumu kötüleşince 7 Eylül’de yoğun bakıma alınmış, 24 Eylül’de Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilmişti.

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Akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle solunum kaslarında sorun oluşan Böcek’e, daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi (nefes borusuna delik açılması) uygulanmış, 9 Kasım’da yoğun bakımdan normal servise alınmıştı. Böcek, 25 Kasım’da solunum cihazından ayrılmıştı.

Dün, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, ziyaret ettiği Böcek’in hastane odasından görüntüsünü paylaşmıştı. Bugün de Böcek bir paylaşım yaptı.

Sağlığının iyi olduğunu belirten Böcek şunları söyledi:

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“Öncelikle sağlığımın iyi olduğunu, kendimi çok iyi hissettiğimi belirtmek istiyorum. Dualarınızla desteklerinizle zor günleri geride bırakmayı başardım. Hastanede ziyarete gelip, beni yalnız bırakmayan Genel Başkanım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na, bu zorlu süreci atlatmamda destekleriyle katkı sunan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’ya, ata dostumuz Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’na, süreci yakından takip eden, sürekli bilgi alan İYİ Parti Genel Başkanım Sayın Meral Akşener’e, Türkiye’nin dört bir yanından arayıp, soran, moral veren tüm milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, dostlarımız, ailem, çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Tedavim süresince üstün gayret göstererek Antalyalılara hizmeti devam ettiren belediye bürokratlarımız ve meclis üyelerimize ve tabii ki en önemlisi sağlığıma kavuşmamı sağlayan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nin fedakar, cefakar doktorlarına, tüm sağlık çalışanlarına, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Özlenen Özkan ve idare kadrosuna minnetlerimi sunuyorum. Tedavimin her aşamasında iyi niyetlerini, dualarını her daim yanımda hissettiğim siz değerli hemşehrilerim ve gönlü benimle olan tüm dostlarıma ne kadar teşekkür etsem azdır. “

Kısa bir fizik tedavi süreci sonrasında en kısa sürede aşık olduğu Antalya’ya hizmet için görevinin başına döneceği günü sabırsızlıkla beklediğini belirten Böcek, “Bilmenizi istiyorum, hepinizi çok seviyorum. Çok yakında görüşmek üzere. Sağlıkla kalın” dedi.