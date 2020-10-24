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Muhittin Böcek’in sağlık durumu: Ciddiyetini ve kritikliğini koruyor

Covid-19’a yakalanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürüyor. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, ‘durumunun ciddiyetini ve kritikliğini koruduğunu’ açıkladı.

Fotoğraf: DHA

Hastanenin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Muhittin Böcek’in yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam etmektedir. Son dönemde olumlu gelişmeler olmakla birlikte enfeksiyon bulguları devam etmekte, durumu ciddiyetini ve kritikliğini korumaktadır.”

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Böcek, 17 Ağustos’ta testinin pozitif çıkması üzerine özel hastanede tedaviye alındı. Sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine 7 Eylül’de yoğun bakımda uyutuldu. Covid-19 tedavisinin ardından astım rahatsızlığı ve akciğerlerindeki yırtılma nedeniyle tedbir amaçlı uyutulan Böcek, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Sevkten kısa süre önce entübe işlemi bitirilen Böcek’e, solunum kaslarındaki rahatsızlık nedeniyle daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi (nefes borusunda delik açılması) uygulandı.

Böcek’in son durumu: Olumlu gelişme var ama halen durumu kritik

Covid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek’in sağlık durumu stabil

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