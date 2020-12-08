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Yaramazlara biraz batar!

Muhittin Böcek yaklaşık dört ay sonra görevinin başına döndü

Covid-19 tedavisi sonrası akciğerlerinde oluşan hasar nedeniyle 64 gün yoğun bakımda kalan ve 108 günlük tedavisinin ardından taburcu edilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek görevinin başına döndü.

Fotoğraf: DHA

17 Ağustos’ta Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyuran Böcek, takibinin yapıldığı özel hastanede sağlık durumu kötüleşince 7 Eylül’de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül’de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti. Böcek, 3 Aralık’ta taburcu edilmişti.

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Tedavisi evinde devam eden Böcek, bugün saat 14:45’te makam aracıyla büyükşehir belediye binasına giderek görevinin başına geçti. Yaklaşık dört ay sonra belediyeye giden Böcek için salgın önlemleri nedeniyle herhangi bir karşılama töreni düzenlenmedi.

Belediye girişinde aracından onu alkışlayan Antalyalılara el sallayan Böcek, “Önümüzdeki günlerde basın toplantısı yapacağım. Sizleri çok seviyorum” diye seslendi.

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