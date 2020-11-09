Muhittin Böcek 64 gün sonra yoğun bakımdan çıktı

Covid-19 tedavisi sonrasında akciğerlerinde oluşan hasar nedeniyle 64 gündür yoğun bakımda tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, normal servise alındı.
Böcek, 17 Ağustos’ta Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine özel hastanede tedaviye alınmıştı.
Durumunun kötüleşmesi üzerine Başkan Böcek, 7 Eylül’de yoğun bakımda uyutuldu. Covid-19 tedavisinin ardından astım rahatsızlığı ve akciğerlerindeki yırtılma nedeniyle Böcek’e daha rahat nefes alabilmesi için trakeostomi uygulandı.