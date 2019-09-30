Mühendis genci Taksim’de öldürenlere ağırlaştırılmış müebbet istemi

İstanbul’da 23 yaşındaki mühendis Halit Ayar’ın bıçaklanarak öldürülmesine karışan iki kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.

Ayar.

İHA’nın haberine göre iki saldırgana üç suçlamaya yöneltildi. Sanıklara cinayetin yanı sıra 73 yıla kadar da hapis talep edildi.

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Ayar ve arkadaşları, 7 Eylül’de İstiklal Caddesi’ndeki Tünel tramvay durağında para taleplerini reddettiği iki kişinin saldırısına uğramıştı. Ayar hayatını kayberderken, saldırganlar Emrah Yaşar ve Erhan Kurdal tutuklanmıştı.

İki saldırgan da açık cezaevinden izinli çıkmıştı.