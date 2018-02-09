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Yaramazlara biraz batar!

‘Muhbir vatandaş’ işbaşında: İstanbul DT’de oynanan ‘Avrupa’ programdan çıktı

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İstanbul Devlet Tiyatrosu (DT) Müdürü Celal Kadri Kınoğlu, ‘Avrupa’ adlı oyunun şubat ayı programından kaldırılması nedeniyle istifa ettiği öğrenildi. Oyunun programdan çıkma nedeni bir izleyicinin ‘sinkaflı sözler’ nedeniyle BİMER’e yaptığı şikayet.

Fotoğraf: Hürriyet

Hürriyet’ten Umut Erdem’in haberine göre, David Greig’in yazdığı, Mehmet Birkiye’nin yönettiği ‘Avrupa’, 17 Ekim 2017’de prömiyer yapmıştı.

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Oyunun, 13, 14, 15, 16 ve 17 Şubat’ta, Cevahir Salon 2’de sahneleneceği açıklanmıştı. Ancak İstanbul DT daha sonra izleyiciye şu duyuruyu yaptı: “13-17 Şubat tarihleri arasındaki programımızda oyun değişikliği yapılmak zorunda kalınmış olup, söz konusu tarihlerde Cevahir Salon 2’de temsil edilmesi planlanan ‘Avrupa’ adlı oyunumuz yerine aynı tarihler ve sahnede ‘İkinci Dereceden İşsizlik Yanığı’ adlı oyunumuz sahnelenecektir.”

Daha önce programda yer aldığı duyurulan oyunun şubat ayı programından çıkarılmasının nedeninin bir izleyicinin ‘sinkaflı sözler’ gerekçesiyle BİMER’e yaptığı şikâyet olduğu iddia edildi. ‘Avrupa’, Devlet Tiyatroları’na yeni atanan genel müdür Mustafa Kurt tarafından şubat ayı programından çıkarıldı.

İstanbul Devlet Tiyatrosu (DT) Müdürü Celal Kadri Kınoğlu ise oyunun programdan çıkarılmasına itiraz etti. İtirazı genel müdürlük tarafından kabul görmeyen Kınoğlu, görevinden istifa etti.

Kınoğlu’dan boşalan yere Ali Atilla Şendil atandı.

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