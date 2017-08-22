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‘Muhbir vatandaş’ işbaşında! Edirne’de bir kişiye ’15 Temmuz hatıra parasına hakaret’ soruşturması

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Edirne’nin Havsa ilçesinde, gittiği çay bahçesinin işletmecisi tarafından ihbar edilen bir kişi hakkında ’15 Temmuz hatıra parasına hakaret’ iddiasıyla soruşturma başlatıldı.


DHA’nın haberine göre çay bahçesi işletmecisi H.G., darbe girişiminde hayatını kaybedenler anısına hatıra olarak basılan 1 liralık madeni paraları ayırdığı ve “Ne anlamı var o paranın” dediğini öne sürdüğü müşterisi K.T.’yi polise şikayet etti.

Polisin ifadesine başvurduğu K.T. ise H.G.’yi tanımadığını belirterek, suçlamaları kabul etmedi.

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İfadesinin ardından serbest bırakılan K.T. hakkında ‘devletin egemenlik alametlerini aşağılama’ suçundan soruşturma başlatıldı.


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