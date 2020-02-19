Muhasebeci devlet klasik Türk müziği korosunun maaşını zimmetine geçirip ortadan kayboldu

İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu’nun muhasebe bölümünde çalışan Y.Y., 84 sanatçı ve 17 personelin yaklaşık 700 bin TL tutarındaki şubat ayı maaşını zimmetine geçirip ortadan kayboldu.

Fotoğraf: DHA

Durum, her ayın 15’inde düzenli olarak maaşlarını alan sanatçılar ve personelin şubat ayı maaşlarının yatmaması üzerine ortaya çıktı.

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Soruşturma başlatan mali suçlarla mücadele ekipleri, Y.Y.’nin tefeciye yüklü miktarda borcu olduğunu belirledi. Polis Y.Y.’nin borcunu ödeyebilmek için bu yola başvurmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Daha önce uzman çavuş olarak görev yapıyordu

Daha önce Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde uzman çavuş olan Y.Y., memur olarak İzmir 1 No’lu Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’na, oradan da sekiz ay önce İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu’na geçerek muhasebe bölümünde çalışmaya başlamış.

