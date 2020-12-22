Muharrem Sarıkya: Virüsün bu denli hızlı yayıldığına ilişkin veri daha önce de tespit edilmiş

Aktardıklarına göre virüsün bu denli hızlı yayıldığına ilişkin veri daha önce de tespit edilmiş.

Hatta Türkiye’de de buna ilişkin bir süreç Mayıs ayında görülmüş, ancak hastalığa etki yapmadığı için sadece bulaşma hızını arttırmakla kaldığı için üzerinde durulmamış.

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Her zamanki gibi virologlar pek isimleriyle konuşmak istemiyor; ancak aktardığına göre virüsün bu tavrı beklenilen bir durum.

Virüsün durumunun sürekli gözlemlenmesi sonucu İngiltere’de son dönem %70 oranında arttırdığı verisine ulaşılması da yeni bir bilgi değil.

Yeni olan bunun verilerle yeniden ortaya konulmuş olması.

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Muharrem Sarıkaya’nın yazısı