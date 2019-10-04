Muharrem Sarıkaya: Yüzde 40 patinaj gündem, kendi zemini kadar, tekeri de yıpratır

AK Parti’nin Anayasa taslağında yer alan Arjantin modeline göre bir kişi tek başına %45 oy almışsa ilk turda başkan seçilmiş oluyor.

Bununla birlikte %40 oy almış ve rakibi ile arasındaki farkı %10’a çıkarmış olan da ikinci tura kalmadan seçiliyor.

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Eğer %40’ı iki kişi aşmış veya bu oranı geçen rakibi ile arasındaki farkı %10’a çıkaramamış ise bir ay içinde ikinci tur gerçekleşiyor.

İkinci turda orana bakılmıyor, en yüksek oyu alan Başkan seçilmiş oluyor.

Böyle bir sisteme gidilebilir mi derseniz çok zor.

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Anayasa değişikliği için iktidarın sandalye sayısı yetmez, daha da önemlisi iş referanduma kalırsa Cumhurbaşkanlığı oylamasına dönüşür…

Önünde daha 4 yıl varken AK Parti’nin buna yanaşma olanağı yok.

Diğerleri gibi patinaj gündem; unutulmamalı ki patinaj kendi zemini kadar, tekeri de yıpratır…

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı