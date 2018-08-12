Diken

Yaramazlara biraz batar!

Muharrem Sarıkaya: Yük patrona ve çalışanına mı yıkılacak, yoksa vergisini ödeyen tüketici mi çekecek…

Bir yılda ödenmesi gereken dış borcu cari açıkla 240 milyar dolar…

Yılbaşında döviz 3 lira 80 kuruştu, bugün 6 lira 40 kuruş; demek ki 8 ayda 2 lira 60 kuruş artmış.

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Bu farkın 240 milyar dolara yansıması 624 milyar lira; yani dünkü döviz kuruyla 97,5 milyar dolar…

Bu farkı kim ödeyecek?

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Bütün yük şirketlere bırakılıp batmasına seyirci kalınıp patrona ve çalışanına mı yıkılacak; yoksa vergisini ödeyen tüketici mi çekecek; borcunu alamayan bankalar mı yüklenecek; vergi ve sigortasını ödemeyeceği SGK mı üstlenecek; yoksa Hazine mi yükü üstlenecek?

Nasıl çözüleceğine siyaset kurumu karar verecek.

Böyle bir kararın tek başına alınması zor.

Nitekim 2001’de çoklu koalisyon vardı.

Hangi bankanın batacağına da siyaset kurumunun el birliğiyle oluşturduğu BDDK karar verdi.

Sonunda bazı bankalar battı, ama bankacılık sistemi sağlam zemine oturdu.

Sonraki yıllarda Avrupa’daki en güçlü bankalar savurulurken Türk bankaları ayakta kaldı.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı 

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