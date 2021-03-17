Muharrem Sarıkaya: YSK’nın il seçim kurullarını belirlemesi için düzenleme istenmiş

Çünkü mevcut kanun ‘il merkezinde görev yapan en kıdemli hakimin’ il seçim kurulu başkanlığına getirilmesine hükmediyor.

Üyelerinin de merkez ilçe seçim kurulu başkanlarından sonra gelen en kıdemli iki üyeden oluşacağını şarta bağlıyor.

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Kanun’un bu hükmü yerel seçimde İstanbul’da iktidar açısından büyük soruna yol açtı.

O tarihte en kıdemli hakim, il seçim kurulu başkanı oldukça zor günler geçirdi, kendisinden sonra gelen en kıdemli kadın hakim de mazbatayı Ekrem İmamoğlu’na verdi.

İktidar kesimi bu durumun içinden konuyu YSK’ya taşıyıp seçimi iptal ettirerek çıkmaya çalıştı, ancak bu daha büyük bir oy kaybına neden oldu.

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Bir daha benzer sorunla karşılaşmamak için kanunda il seçim kurulu başkanlığına en kıdemli hakimin gelmesine ilişkin hükümde değişiklik yapılması planlanmış.

Bunun yerine YSK’nın il seçim kurullarını belirleme hakkına sahip olacağına yönelik düzenlemeye gidilmek istenmiş.

Henüz kanun teklif taslağı olmadığı için bunun kesinlik kazandığını söylemek olası değil.

Ancak bir noktanın altını çizmeliyim ki seçim kanunları ile çok oynamak geçmiş iktidarlara fayda getirmedi…

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı