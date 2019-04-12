Muharrem Sarıkaya: YSK KHK kararını gözden geçirmeli ya da bu bölgelerde seçimi yenilemeli

Kanunda yönetmelikte olmayan bir hükümle, seçilen ancak Kanun Hükmünde Kararname ile kamu görevinden çıkarılmış olanlara YSK’nın tutanaklarını vermeme ve ikinci sırada gelenin seçildiğine hükmetmesinin gerekçesini sağlam ortaya koyması gerekiyor.

YSK bu yönde bir karar vermezse en azından tutanağını teslim etmeyip, ikinci sırada geleni seçilmiş kabul ettiği bölgelerde seçimi sakatlar.

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Bunu en azından oy veren seçmene anlatamaz…

Geçmişte seçimlerle ilgili olarak Anayasa Mahkemesi veya AİHM’ne gidenler sonuç alamamış olabilir.

Ancak unutulmamalı ki onlar seçilmemişti ve oylara itiraz ediyordu.

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Oysa burada seçildiği ilçe veya il seçim kurulu tarafından kesinleştirilen ve birleştirme tutanağında da seçildiği teyit edilen başkanlar söz konusu…

O nedenle inandırıcı bir gerekçe sunmalı veya kararını gözden geçirmelidir.

Ya da bu bölgelerde seçimi yenilemelidir…

Yoksa oyun bittiğinde kural değiştirmek seçimi sakatlamaktan öteye gitmez.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı