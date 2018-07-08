Muharrem Sarıkaya: Yıldırım’ın aday gösterilmesi de uzlaşı kültürünü önceleme çabasının göstergesi

Çünkü Meclis’te seçmenin kuyumcu terazisi ile belirlediği yeni sandalye dağılımı da bunu zorunlu kılıyor; uzlaşmadan hiçbirinin tek başına adım atma imkanı bulunmuyor.

Her bir koltuk için seçilen isimler de buna uygun oluyor.

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Örneğin AK Parti, MHP ile Cumhur İttifakı’nı devam ettirme kararlılığını dün ülkücü kanattan gelen Naci Bostancı’yı Grup Başkanı yaparak gösterdi.

Meclis Başkanvekilliğine, muhalefetle mücadele edecek biri yerine Anayasa ve uyum yasalarında MHP ile çalışan Mustafa Şentop önerildi.

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Her zaman sert tartışmaların yaşandığı bütçe görüşmelerini geçen yılki konuşmasıyla kahkahalı ortama çeviren, muhalefetin de saygı gösterdiği Binali Yıldırım’ın TBMM Başkanlığı’na aday gösterilmesi de uzlaşı kültürünü önceleme çabasının bir başka göstergesiydi.

Görünen o ki bugün kapalı oturumda TBMM Başkanvekili adayı ve grup başkanlarını belirleyecek CHP’den de benzer adım gelir; muhtemel ki grup başkanvekilleri aynı kalır.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı