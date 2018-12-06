Muharrem Sarıkaya: Yıldırım, İstanbul için seçilmesi halinde ilk icraatı sayılacak adımını Çin’de attı

….akabinde (Binali Yıldırım) kaldığı otele gelerek Shaanxi Eyalet Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Hu Heping ile görüştü.

İşte İstanbul ile ilgili ilk önemli sinyali de burada geldi…

Reklam

Aktarıldığına göre heyetler arası nezaket cümlelerinin sıralanmasının ardından Yıldırım söze girdi…

“İpek Yolu’nun doğudaki başlangıç şehri Xi’an ile batıdaki bitiş şehri İstanbul’un kardeş şehir olmasını öneriyorum…”

Reklam

Konya ile de kardeş şehir olan Xi’an Eyalet Halk Kongresi Daimi Komite Başkanı Heping öneriyi anında kabul etti…

Böylece Yıldırım, İstanbul için seçilmesi halinde ilk icraatı sayılacak adımını Çin’in Xi’an kentinde attı…

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı