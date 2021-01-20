Muharrem Sarıkaya: Yerli aşıda faz-2’nin şubatta başlaması hedefleniyor

Bu süreçlerin ne kadar zaman alacağını sordum, Faz-2 çalışmasına bu hızla devam edilebilirse ve ısmarlanan tanklar zamanında gelirse Şubat ortasında Faz-2’nin başlanması hedefleniyor.

Yani planlanandan 1,5 aylık gecikme söz konusu…

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Faz-2 çalışması sonrası yeni bir bilimsel değerlendirme yapılıp, denetim kurumlarının onayı alındıktan sonra Faz-3 aşamasına geçilecek.

Bütün süreçlerin tamamlanması, Sinovac’ta olduğu gibi “Acil Kullanım Onayı”nın alınması halinde, bugün de yaşandığı gibi eş zamanlı aşılamanın da başlayabileceğine vurgu yapıldı.

Yani, Nisan gibi Türkiye kendi aşısını uygulama yoluna gidebilir.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı