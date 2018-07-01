Muharrem Sarıkaya: Yerel seçimin erkene alınmasının olanağı şu aşamada görülmüyor

Hemen belirteyim ki ne AK Parti ne de CHP’de yerel seçimin öne alınmasına dönük bir eğilim var… Meclis’te iki partinin kararı olmadan bırakın Anayasa değişikliğini, diğerlerinin bir araya gelip kanun değiştirecek sayısı yok. Nitekim dün konuyu AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal’a sorduğumda yanıtı kesin ve net oldu:

“Birkaç gündür sağda solda okuyorum, bizim böyle bir kararımız yok. Nereden çıkarıyorlar anlamış değilim. Bazıları kongreyi erkene almamıza bağlamış. Bizim erkene almamız değil, geç kalmışlığımız var. Çünkü daha önce haziranda kongre kararı aldık, seçim nedeniyle temmuza kalmıştı; yani erkene alma değil, gecikme var.”

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CHP’deki karar da farklı değil.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da yerel seçimin erkene alınmasına sıcak bakmıyor; bunu da önceki gün arkadaşlarımızla sohbetinde açıkça söyledi.

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Durum böyle olunca Anayasa değişikliğinin CHP’siz geçmesi için en azından AK Parti, MHP’nin oyu yetmiyor, yanına İYİ Parti’yi alsa da eksik kalıyor; HDP ile işbirliğine girmeden olmuyor.

Bunun da olanaksızlığı ortada duruyor.

Özetle, yerel seçimin erkene alınmasının olanağı şu aşamada görülmüyor.

Ayrıca bir başka beklentiyi, CHP’nin olağanüstü kurultay girişimini ortadan kaldırıyor.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı