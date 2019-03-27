Diken

Yaramazlara biraz batar!

Muharrem Sarıkaya: Yeniden kırsalın keşfedildiğine tanıklık ediliyor

Ancak niteliği yine müşteri bazlı olmakla birlikte, yeni devreye giren söylemlere de ilk kez bu seçimde rastladık.

Örneğin belediye başkan adaylarının neredeyse tamamı kentlerinde yeni istihdam olanakları yaratmaktan söz ediyor…

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Artan işsizlerin oyuna talip oluyor.

Benzer şekilde girdi maliyetlerinin sıkıştırdığı tarım kesiminin belediyeler eliyle kooperatifleştirileceği, daha fazla kazanç elde edeceği vaadi sıkça tekrarlanıyor.

İlk kez İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun kanundaki boşluktan yararlanarak kurduğu belediyeler desteğinde kooperatifleşme vaadini hemen her aday dile getiriyor.

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Yeniden kırsalın keşfedildiğine tanıklık ediliyor.

Köye parke yol, su, elektrik getirilmesinin bu devirde işe yaramadığını gördük.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı

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