Muharrem Sarıkaya: Yeniden kırsalın keşfedildiğine tanıklık ediliyor

Bazı gazetelerde ‘CHP listesindeki PKK’lılar’ diye hedef gösterilen isimlerden birinin AKP’den sadece iki ay önce istifa edip CHP’ye geçtiği ortaya çıktı. Sözcü’den Ali Ekber Ertürk’ün haberine göre Sabah gazetesinde çıkan ve daha sonra Hürriyet tarafından da kullanılan ‘CHP’nin PKK bağlantılı adayları’ haberinde CHP Mamak belediye meclis adayı Kenan Güler, beş yıl süreyle AKP’de siyaset yapmış, […]