Muharrem Sarıkaya: Yeni hükümet taban politikasına ağırlık veren, reaktif yapıda olacak

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Hükümetlerin gelecekteki politikalarının nasıl yürüyeceğini, kabineye yeni gelen bakanların özellikleri sergiler.

(…) yeni bakanların özellikleri de yeni dönemin özelliğini sergiliyor (…) anlaşılıyor ki yeni hükümet taban politikasına ağırlık veren, reaktif yapıda olacak.

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Yani, olay sonrasına dönük incelemeler yapan, buna ilişkin yeni tedbirleri süratle uygulamaya koyan, bunu yaparken de ince eleyip sık düşünmek yerine, sonuca odaklı icraat geliştiren politikalara yönelecek.

Anlaşılan o ki hem teşkilatlarda ortaya çıkan “metal yorgunluğunu” giderecek, alanda daha aktif görünüme sahip bir kabine olacak.

Görünen o ki uzak ihtimalle bile 2018 olağan kongre sonrasında da bir değişim muhtemel…

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı