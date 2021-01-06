Muharrem Sarıkaya: Yeni değerlendirme, mutasyonun çocukları ciddi etkilediğini ortaya koymuş

Her ne kadar Dünya Sağlık Örgütü iki gün önce yayınladığı makalede bunların yüksek endişeye neden olmadığını söylemiş olsa da bilim insanlarının bakışı biraz farklı.

Hemen belirteyim Türk virologların bazıları da aynı görüşte.

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Her ne kadar aylar önce izole ettikleri Covid-19 virüsü ile bugünkü arasında fark olmadığını belirtiyor olsalar da hızı ve tutunma yapısı açısından mutasyona uğradığını kabul ediyorlar.

Özellikle de tutunma yapısında önemli bir değişime rastlanmaya başlamış.

Yakın geçmişe kadar çocuklarda tutunma yapısında etkin olamazken, etkili olmaya başlamış.

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İngiltere’de yapılan yeni değerlendirme daha önce asemptomatik, yani herhangi bir belirtisi olmadan geçirme söz konusu iken bugün çocukları da ciddi etkileyip, ağır şekilde etkilemeye başladığı, onları daha yüksek taşıyıcı durumuna da getirdiğini ortaya koymuş.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı