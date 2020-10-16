Muharrem Sarıkaya: Yedi yıldan az ceza alanların büyük bölümü hiç hapis yatmadan çıkmış olacak

Bir kez daha uzatma hakkı olmadığına göre Covid-19 iznine yollanan mahkumlar 30 Kasım’dan itibaren tekrar cezaevine mi çağrılacak?

AK Parti Grup Başkanı Prof. Dr. Naci Bostancı’ya bu soruyu yöneltince, konu üzerinde çalıştıklarını belirtip ekledi:

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“Bu kadar kişiyi tekrar toplayıp getirmek biraz zor…”

Bostancı bu kapsamda verilen izin sürelerinin yeni bir kanun düzenlemesiyle uzatılması gerektiğinin de altını çizdi.

Kasım sonunda ‘uzatma hakkı çerçevesinde’ bir yeni düzenlemenin TBMM’ye geleceğini bildirdi.

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(…)Yarı açık cezaevlerinde kalanların ağırlıklı bölümünün ise infaz süreleri bir yıldan daha az kalmış olanlar…

Mevcut düzenleme ile zaten 8 ayları izinli olarak mahkumiyetinden düştü; Kasım sonunda yapılacak düzenlemeyle de 4 ay daha izinli sayılmış oldukları takdirde infazda geçirmeleri gereken süre kalmıyor.

Aslında 7 yıldan daha az ceza alanların büyük bölümü bu sürede hiç hapis yatmadan cezaevinden çıkmış olacak.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı