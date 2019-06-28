Muharrem Sarıkaya: Yavaş’a yapılanı AK Parti kadroları da doğru bulmamış

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın BELKO için çıkardığı genelgeyi Ankara Ticaret Mahkemesi iptal etti, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın Halk Ekmek Genel Müdürü için çıkardığı genelgeye de aykırı emsal oluşturdu.

Büyükşehir Belediye Başkanı’na Kanun bu yetkiyi vermişken ve bugüne kadar teamül de bu şekilde işlemişken bundan başkası da olmazdı…

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Ayrıca AK Parti’nin büyük bir emekle yaşama geçirdiği Başkanlık Sisteminin mantığına da aykırı.

Örneğin Devlet Demiryolları veya Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürleri için TBMM’den onay almasını istemek ne anlam ifade ediyorsa, Belediye Meclisi’nin onayını aramak da aynı anlama gelir.

Şunu hemen belirteyim ki AK Parti yönetim kadrolarında da yapılan doğru bulunmamış.

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Partinin etkin ve yetkin ismi ile sohbet ederken, “Kendimizin sıkıntısını çektiği bir konuda bizim aynısını yapmamız yanlıştır” dedi.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı