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Yaramazlara biraz batar!

Muharrem Sarıkaya: Yasaklar ne zaman biter?

Prof. Dr. Akın’a bu durumda hafta sonu ve akşam yasaklarının ne kadar devam edebileceğini de sordum.

Kararı hükümetin vereceğini belirtti, tavsiyesinin bir süre daha devam etmesi yönünde olduğunu söyledi.

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En azından 60 yaş üstüne ikinci doz aşı yapılana kadar kapanma uygulamasının bu şekliyle devam etmesinin önemli olacağını söyledi.

Tahminen 18 Ocak gibi başlayıp, ikinci dozu da 28 gün sonra yapılacağı göz önüne alınırsa Mart ortasını bulur…

Hemen belirteyim ki bugüne kadar uygulanan yasakların belirlenmesinde etkisi olan Prof. Dr. Akın bunu söylüyorsa büyük olasılık gerçekleşecek demektir.

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Tabii işin ekonomik yönünü düşünüp hükümet farklı bir adım atmazsa…

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı

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